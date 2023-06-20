Мальдивы стали дешевле Турции: россиянам назвали бюджетные альтернативы

Этим летом произошел огромный рост цен на туры в Турцию. Многие россияне считают такой рост необоснованным. Куда стоит поехать вместо турецких курортов, рассказала руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON Надежда Тарбаева.

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— Цены на Турцию в этом году действительно вынуждают к поиску альтернатив, и они есть, — заявила она.

По словам эксперта, учитывая нынешние цены на туры, гораздо дешевле отправиться на Мальдивы. Несмотря на то, что погода располагает всем необходимым для отличного отдыха, летний период считается низким сезоном на островах. Мальдивские отели могут предложить скидки до 40 процентов, а также бесплатное проживание и питание детей до 12 лет.

Но Мальдивы не единственный вариант, утверждает надежда. Поклонники азиатской культуры могут отдохнуть в Таиланде за максимум 200 тысяч рублей с прямым рейсом в Пхукет на неделю, или Шри-Ланке, куда стоит поехать ради пляжного отдыха.

Кроме того, Греция также привлекает внимание россиян. Большинство греческих курортов по-прежнему предлагают «Все включено», а также добраться до мест отдыха можно всего лишь с одним перелетом, пишет издание «Федеральное агентство новостей».