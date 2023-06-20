Дорогим курортам Турции найдена альтернатива для туристов из РФ

В этом году туристы из РФ очень недовольны ростом цен на туры в Турцию. Эксперт Надежда Тарбаева рассказала, чем можно заменить это направление, пишет ФАН.

© Unsplash

По ее мнению, сейчас стоит присмотреться к Мальдивам. Там сейчас низкий сезон из-за дождей, но фактически они идут ночью и бывают кратковременными. Дисконт же может доходить до 30-40%.

Приятными сейчас остаются и летние цены на отдых в Таиланде (до 200 000 с прямым авиаперелетом на Пхукет на неделю на двух человек в отель 4-5*).

По-прежнему любима россиянами Греция.