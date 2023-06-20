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Роскачество назвало 4 направления в РФ, где туристы смогут отдохнуть за 30 тысяч рублей

Зарубежные путешествия стали недоступными для многих россиян из-за роста цен. Отечественные курорты тоже оказались в этом году не каждому по карману. Эксперты Роскачества назвали 4 направления в РФ, где туристы смогут отдохнуть за 30 тысяч рублей. Об этом сообщает NVL.

Роскачество назвало 4 направления в РФ, где туристы смогут отдохнуть за 30 тысяч рублей
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Одно из самых живописных мест России - Карелия - предлагает качественный и недорогой отдых. Цены на туры начинаются от 18 000 рублей. Полюбоваться живописными местами можно в Казани и Йошкар-Оле. Цены на отдых здесь начинаются от 28 700 рублей. Тур включает в себя экскурсии по кремлю и местным достопримечательностям, в том числе – музеям.

Также можно отправиться в Самарскую область, чтобы побывать на знаменитом фестивале бардовской песни "Грушинка", который проходит на берегу Мастрюковских озер. Тур, в который входит билет на мероприятие, проезд, проживание и питание, стоит от 29900 рублей.

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