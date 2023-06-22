Союз туристических агентств: Турецкие отели подорожали на 30-70 процентов
Стоимость проживания в турецких отелях увеличилась на 30–70 процентов. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Эксперт отметил, что увеличение цен затронуло не только российских туристов, цены выросли одинаково для всех отдыхающих. Голов пояснил, что курс евро в настоящее время составляет почти сто рублей. Турецкая лира по отношению к доллару сильно просела. Такие изменения привели к росту цен на отели.
Эксперт также посоветовал россиянам в качестве альтернативы Турции рассмотреть другие туристические направления. Это может быть Египет, Таиланд, ОАЭ. Кроме того, можно выбрать место для отдыха в России, передает НСН.
Турецкое издание Hürriyet сообщило, что большая часть турецких регионов перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулась с резким повышением цен на отели, передает Nation news.
Большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму, турагента Дмитрия Мира, почему путешествия по нашей стране стоят дорого.