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Союз туристических агентств: Турецкие отели подорожали на 30-70 процентов

Стоимость проживания в турецких отелях увеличилась на 30–70 процентов. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Турецкие отели подорожали на 30-70 процентов
© Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что увеличение цен затронуло не только российских туристов, цены выросли одинаково для всех отдыхающих. Голов пояснил, что курс евро в настоящее время составляет почти сто рублей. Турецкая лира по отношению к доллару сильно просела. Такие изменения привели к росту цен на отели.

Эксперт также посоветовал россиянам в качестве альтернативы Турции рассмотреть другие туристические направления. Это может быть Египет, Таиланд, ОАЭ. Кроме того, можно выбрать место для отдыха в России, передает НСН.

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что большая часть турецких регионов перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулась с резким повышением цен на отели, передает Nation news.

Большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму, турагента Дмитрия Мира, почему путешествия по нашей стране стоят дорого.

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