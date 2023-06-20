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Власти Египта предложили туристам мультивизу за 700 долларов

Египет с 19 июня начал выдавать туристам многократную визу сроком на 5 лет. Соответствующий документ Министерства внутренних дел был опубликован в воскресенье, об этом сообщает издание Zawya.

Власти Египта предложили туристам мультивизу за 700 долларов
© Unsplash

Еще с марта 2022 года власти Египта стали сообщать о желании ввести долговременную мультивизу для прибывающих туристов. Но новая процедура началась только сейчас.

Стоит такая виза 700 долларов и позволяет иностранному гражданину находиться в стране до 90 дней за один приезд. Представитель МВД Завье Араби отметил, что решение очень поможет властям «собрать больше долларов из-за нехватки твердой валюты в Египте».

В СМИ отмечают, что запуск пятилетней визы позволит добиться быстрого роста в индустрии туризма на 25–30% в год. В планах правительства – удвоить годовое количество иностранных гостей , достигнув 30 млн человек к 2028 году.

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