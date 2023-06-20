Стало известно, какая страна чаще других выдает шенген россиянам

На портале указано, что более 154 тысяч шенгенов из 603 тысяч оформлено в Мадриде. К российским туристам также лояльны Финляндия (больше 105 тысяч виз) и, Италия (более 103 тысяч). Далее следуют Греция, которая выдала более 61 тысячи шенгенов, и Франция с более чем 55 тысячами виз.