Стало известно, какая страна чаще других выдает шенген россиянам
Российским туристам чаще всего удается получить шенгенскую визу в Испанию. Это следует из статистики 2022 года, которую приводит сайт SchengenVisaInfo.com.
На портале указано, что более 154 тысяч шенгенов из 603 тысяч оформлено в Мадриде. К российским туристам также лояльны Финляндия (больше 105 тысяч виз) и, Италия (более 103 тысяч). Далее следуют Греция, которая выдала более 61 тысячи шенгенов, и Франция с более чем 55 тысячами виз.
Согласно опубликованным данным, всего консульства и визовые центры получили примерно 687 тысяч заявлений. Большую часть одобрили.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россиянам стали реже выдавать шенгенские визы.
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