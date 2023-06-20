$84.23+0.2592.07+0.28

Стало известно, какая страна чаще других выдает шенген россиянам

Российским туристам чаще всего удается получить шенгенскую визу в Испанию. Это следует из статистики 2022 года, которую приводит сайт SchengenVisaInfo.com.

На портале указано, что более 154 тысяч шенгенов из 603 тысяч оформлено в Мадриде. К российским туристам также лояльны Финляндия (больше 105 тысяч виз) и, Италия (более 103 тысяч). Далее следуют Греция, которая выдала более 61 тысячи шенгенов, и Франция с более чем 55 тысячами виз.

Согласно опубликованным данным, всего консульства и визовые центры получили примерно 687 тысяч заявлений. Большую часть одобрили.

Чек-лист: какие документы нужны для оформления шенгенской визы

Ранее "Рамблер" рассказывал, что россиянам стали реже выдавать шенгенские визы.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители