Как не заболеть на отдыхе в южных странах

Специалисты Роспотребнадзора Петербурга предупредили, что в южных странах широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

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Людям, которые планируют отдых в этих странах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Эксперты посоветовали употреблять только ту пищу, в качестве которой вы уверены, пить бутилированную или кипяченую воду. Мясо, рыба и морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке. Не стоит покупать продукты на местных рынках и в лотках.

После прогулок следует обязательно мыть руки с мылом, а при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот, передает газета «Петербургский дневник».