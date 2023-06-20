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Как не заболеть на отдыхе в южных странах

Специалисты Роспотребнадзора Петербурга предупредили, что в южных странах широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Как не заболеть на отдыхе в южных странах
© Вечерняя Москва

Людям, которые планируют отдых в этих странах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Эксперты посоветовали употреблять только ту пищу, в качестве которой вы уверены, пить бутилированную или кипяченую воду. Мясо, рыба и морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке. Не стоит покупать продукты на местных рынках и в лотках.

После прогулок следует обязательно мыть руки с мылом, а при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот, передает газета «Петербургский дневник».

19 июня управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу открыло горячую линию. Специалисты ведомства будут консультировать граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также о правах туристов, передает издание «Невские новости».

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