«Думают, мы богатые!»: названы причины высоких цен на авиабилеты

«Главы авиакомпаний России считают, что российский народ очень богатый и нужно задирать цены как угодно. На любой компании, в частности на Turkish Airlines, можно слетать в два раза дешевле, чем у нас. Топ-менеджеры думают, что мы утром встали, вместо листьев деньги собрали, а потом идем в ресторан и на перелет. Самолеты дорогие, что Airbus, что Boeing, обслуживание дорогое, при этом толком не обслуживают, потому что под санкциями находимся. А налоги надо платить… Аэропортовые сборы непомерные. Сейчас в аэропортах пять-семь долларов сбор. А с кого брать эти деньги? С пассажиров. При этом только 1,5-2% россиян могут позволить себе такую стоимость билета, авиация не стала народной. Авиация для олигархов и богатеньких, кому повезло по жизни», - сказал Сытник.