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Стало известно, в каких зарубежных городах самое недорогое жилье

В июле самое дешевое жилье удастся забронировать в городах Вьетнама и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на туристический онлайн-сервис OneTwoTrip.

По информации сервиса, самые доступные места для размещения в городе Нячанге во Вьетнаме. Недорогое жилье есть и в столице государства — Ханое. В список городов с самым дешевым жильем попал также азербайджанский Баку, где аренда номера на сутки стоит 1700 рублей.

На 100-200 рублей больше понадобится, чтобы остановиться на день в Бухаре, Бангкоке и Хургаде. В десятке зарубежных городов с доступным жильем также столица Малайзии Куала-Лумпур, казахские города Шымкент и Алма-Ата и армянская столица Ереван.

Удобные сайты, где можно бронировать жилье в 2023 году

Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно выбирать жилье в путешествиях.

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