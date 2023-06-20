Росстат: цены на перелеты по России стали рекордно высокими

Стоимость внутренних рейсов эконом-класса в России составила 6972,36 рубля за 1000 километров пути. Это рекордно высокий показатель, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Цена билетов стала на 28% выше, чем в мае прошлого года. За первые пять месяцев 2023 года стоимость перелетов как таковых увеличилась на 32%.

Как пишет РБК, актуальная цена билетов на внутренние рейсы по России в салоне эконом-класса — рекордная за последние 23 года. В 2010 году аналогичные билеты стоили 6892,51 рубля.