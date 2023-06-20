В Риме открыли площадь, на которой убили Юлия Цезаря

Власти Рима открыли новую пешеходную дорожку на площади Торре-Арджентина, где убили римского диктатора Юлия Цезаря. Об этом пишет The Guardian.

© Газета.Ru

Цезарь умер на центральной столичной площади Торре-Арджентина, где находятся раскопки четырех храмов. Они располагаются ниже уровня улицы, и до недавнего времени их можно было увидеть только из-за заграждений вблизи оживленной транспортной развязки.

С 20 июня посетители смогут пройти по пешеходной дорожке на уровне земли и увидеть строения вблизи. Нерезиденты Италии будут платить €5 за посещение туристического места.

Работы финансировались итальянским домом моды Bulgari. Место было впервые было обнаружено во время строительных работ в Риме в 1920-х годах.