В Риме открыли площадь, на которой убили Юлия Цезаря
Власти Рима открыли новую пешеходную дорожку на площади Торре-Арджентина, где убили римского диктатора Юлия Цезаря. Об этом пишет The Guardian.
Цезарь умер на центральной столичной площади Торре-Арджентина, где находятся раскопки четырех храмов. Они располагаются ниже уровня улицы, и до недавнего времени их можно было увидеть только из-за заграждений вблизи оживленной транспортной развязки.
С 20 июня посетители смогут пройти по пешеходной дорожке на уровне земли и увидеть строения вблизи. Нерезиденты Италии будут платить €5 за посещение туристического места.
Работы финансировались итальянским домом моды Bulgari. Место было впервые было обнаружено во время строительных работ в Риме в 1920-х годах.
Римский император был зарезан недовольными сенаторами 15 марта в 44 году до нашей эры. Ему нанесли 23 ранения кинжалами, от которых он скончался на месте. По преданию, перед смертью Цезарь воскликнул "И ты, Брут?", увидев своего друга Брута среди убийц.