Пассажир отомстил попутчице за «вонючие ноги»

Пассажир самолета решил отомстить попутчице за «вонючие ноги», которые она просовывала под его кресло, и облил ее соком из банки. Соответствующий ролик он выложил в TikTok, вызвав споры в сети, сообщает Daily Mail.

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В коротком видео путешественник снял босые ноги девушки, торчащие из-под его кресла. Он взял напиток и вылил на ее пальцы. Не получив реакцию, пассажир повторил трюк, после чего сидевшая сзади девушка заерзала и поменяла позу. В публикации не сказано, куда именно направлялся самолет.