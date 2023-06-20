Британские туристы жалуются на отравление в Rixos Sungate

Более 100 британских туристов утверждают, что отравились после отдыха в отеле Rixos Sungate в турецкой Анталье. Первые случаи появились еще в конце марта – начале апреля. Как пишет издание DailyMail, сейчас череда отравлений продолжается: с курорта люди возвращаются с подорванным здоровьем. У всех пострадавших одинаковые симптомы: рвота, диарея, обезвоживание, повышенная температура.

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Часть из них обращались за помощью к турецким врачам, которые подтверждали пищевое отравление и выписывали антибиотики. По возвращении не все быстро могли оправиться от последствий.

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Недавно 14 семей, столкнувшихся с подобными ситуациями, сдали анализы в Великобритании. Они дали положительный результат на сальмонеллу, кишечную палочку и кампилобактер.

По словам туристов, еда в ресторанах стоит открытой, свежие продукты складываются поверх старых порций. Жалобы касались и грязных столов, тарелок и приборов. Гости делятся фотографиями сырых бургеров и планируют подавать иск в суд.

Турецкие издания публикуют ответ Rixos Hotels. Там заявили, что после отравлений в отеле провели дополнительные анализы еды в государственных и независимых лабораториях. Их результаты не показали нарушения санитарных норм. По словам менеджера по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Rixos Hotels Мерича Генюлала, с открытия комплекса 15 марта в нем отдохнуло 18 тыс. гостей и с жалобами обратился всего 51 человек, в основном из Великобритании. Их отправили в больницу, не требуя никакой платы.

На бронирование ситуация никак не повлияла. В отель приезжают не только британцы, но и гости из других стран. Негативных отзывов о еде не поступает. Что касается исков, то пока сторона ответчика не получила никаких уведомлений. Администрация находится в постоянном контакте с гостями.