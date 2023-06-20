Турмаршрут соединит Ярославскую область и Пермский край

На маршруте разделят транспортные потоки, а также выделят полосу движения для автобусов, площадки для высадки пассажиров, обустроят безопасные пешеходные пути.

Ярославская область соединится с Пермским краем с помощью туристического маршрута «Медвежий тракт», который будет проходить через Ярославль, Кострому, Киров и Пермь. Соответствующее трехстороннее соглашение двух субъектов и ООО «Автодор-Девелопмент» было на ПМЭФ.

Данный проект призвал развить автомобильный туризм и сами территории, через которые будет проходить маршрут. На них появятся различные объекты: АЗС, АГЗС, дорожные сервисы, мойки, отели и мотели, кафе, магазины, а также платные парковки.