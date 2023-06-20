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Туристка решила прыгнуть со скалы в Италии, врезалась в камни и попала на видео

Отдыхавшая в Италии австралийская туристка решила прыгнуть со скалы в море и врезалась в камни. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Туристка решила прыгнуть со скалы, врезалась в камни и попала на видео
© Кадр из видео

Уточняется, что несчастный случай произошел в бухте Фьорд Фуроре. На записи с камеры очевидца заметно, как девушка встала на краю обрыва в попытке спрыгнуть, однако вместо этого свалилась вниз и ударилась о камни. Стоявший рядом мужчина пытался удержать ее за руку, но не смог.

Чтобы доставить пострадавшую до машины скорой помощи, понадобился целый час. В настоящее время девушка находится в больнице, о ее состоянии не сообщается.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.

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