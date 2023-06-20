Туристка решила прыгнуть со скалы, врезалась в камни и попала на видео

Отдыхавшая в Италии австралийская туристка решила прыгнуть со скалы в море и врезалась в камни. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

© Кадр из видео

Уточняется, что несчастный случай произошел в бухте Фьорд Фуроре. На записи с камеры очевидца заметно, как девушка встала на краю обрыва в попытке спрыгнуть, однако вместо этого свалилась вниз и ударилась о камни. Стоявший рядом мужчина пытался удержать ее за руку, но не смог.

Чтобы доставить пострадавшую до машины скорой помощи, понадобился целый час. В настоящее время девушка находится в больнице, о ее состоянии не сообщается.