Туристам на Алтае предложили читать правила поведения на 138 страницах

Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев опубликовал проект «Кодекс туриста». Гостей просят беречь природу, соблюдать правила безопасности, а перед поездкой – изучить культуру и традиции региона, чтобы ненароком не оскорбить местных жителей. Советы авторы изложили в приложении на 138 страницах.

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В документе приводится информация об истории Алтая, основных достопримечательностях республики и даются рекомендации туристам с подробным обоснованием.

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«Водная стихия у алтайцев есть “граница миров”: по берегам течет земная жизнь, по дну пролегает запретный для живых путь в иной мир. Начало реки соприкасается с сакральным центром, недоступным и непостижимым для обычного человека. Находясь у водных объектов, не допускается плевать и испражняться в воду, осквернять культовые сооружения, возведенные в честь священных источников», – указано в памятке.

По этой же причине на берегу нельзя мыть машины, шуметь и петь вечером и ночью.

Алтайцы также поклоняются горам, поэтому туристам советуют не оставлять надписи, не повязывать «тряпочки» на ветках, не разжигать слишком большие костры и не освещать склоны фарами автомобилей.

В населенных пунктах не рекомендуется ходить в купальниках вне специально отведенных мест. Также в памятке подробно описаны правила обращения с огнем в лесу и даются рекомендации по уборке мусора. А еще гостей призывают быть дружелюбными и отдавать предпочтение местным товарам и услугам, чтобы поддержать экономику Алтая.

Эрчим Сарбашев призвал всех жителей республики и туристов ознакомиться с проектом «Кодекс туриста» и прислать свои предложения по адресу turizm-ra@yandex.ru.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома», где обсуждается Кодекс туриста, отмечают, что советы приведены дельные. «С практической точки зрения многие правила оправданы элементарной безопасностью в горной местности и на горных реках. После сплава по Катуни где-то даже согласна, что "духов надо уважать"», – пишет Елена.