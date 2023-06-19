Туристам на Алтае предложили читать правила поведения на 138 страницах

Туристам на Алтае предложили читать правила поведения, изложенные на 138 страницах
Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев опубликовал проект «Кодекс туриста». Гостей просят беречь природу, соблюдать правила безопасности, а перед поездкой – изучить культуру и традиции региона, чтобы ненароком не оскорбить местных жителей. Советы авторы изложили в приложении на 138 страницах.
В документе приводится информация об истории Алтая, основных достопримечательностях республики и даются рекомендации туристам с подробным обоснованием.
«Водная стихия у алтайцев есть “граница миров”: по берегам течет земная жизнь, по дну пролегает запретный для живых путь в иной мир. Начало реки соприкасается с сакральным центром, недоступным и непостижимым для обычного человека. Находясь у водных объектов, не допускается плевать и испражняться в воду, осквернять культовые сооружения, возведенные в честь священных источников», – указано в памятке.
По этой же причине на берегу нельзя мыть машины, шуметь и петь вечером и ночью.
Алтайцы также поклоняются горам, поэтому туристам советуют не оставлять надписи, не повязывать «тряпочки» на ветках, не разжигать слишком большие костры и не освещать склоны фарами автомобилей.
В населенных пунктах не рекомендуется ходить в купальниках вне специально отведенных мест. Также в памятке подробно описаны правила обращения с огнем в лесу и даются рекомендации по уборке мусора. А еще гостей призывают быть дружелюбными и отдавать предпочтение местным товарам и услугам, чтобы поддержать экономику Алтая.
Эрчим Сарбашев призвал всех жителей республики и туристов ознакомиться с проектом «Кодекс туриста» и прислать свои предложения по адресу turizm-ra@yandex.ru.
В телеграм-канале «Крыша ТурДома», где обсуждается Кодекс туриста, отмечают, что советы приведены дельные. «С практической точки зрения многие правила оправданы элементарной безопасностью в горной местности и на горных реках. После сплава по Катуни где-то даже согласна, что "духов надо уважать"», – пишет Елена.
Однако многих смущает объем – вряд ли кто-то осилит весь 138-страничный документ. «Иногда вещи делают для людей, иногда для отчетности, и разницу можно понять именно по таким мелким деталям», – иронизирует один из комментаторов. Алтайскому министерству туризма дают встречную рекомендацию – сделать инфографику на 1–2 страницы. Впрочем, есть мнение, что и это будет лишним: «Еще ничего хорошего не сделали, а уже запретами и страшилками обложились. Так гостей не встречают». «Если каждый регион РФ начнет сочинять и печатать свою комбинацию морального/уголовного/административного кодекса, то это сколько же деревьев придется сгубить? Просто будь ЧЕЛОВЕКОМ в широком смысле этого слова», – согласен Юрий.