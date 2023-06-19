Туристы отсудили 100 тысяч рублей у авиакомпании после опоздания на рейс

Семья из Нижневартовска приобрела билеты на рейс авиакомпании Utair в Бишкек и обратно. В общей сложности туристы заплатили около 140 тыс. руб. Однако вернуться вовремя россияне не смогли из-за форс-мажорных обстоятельств. Перевозчик отказался возвращать стоимость перелета, и пассажиры направились в суд, сообщает Управление Роспотребнадзора по ХМАО.

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Уточняется, что путешественники не явились на регистрацию в аэропорт Бишкека из-за обвала в горах, перекрывшего дорогу к воздушной гавани. Туристы сразу сообщили в авиакомпанию о невозможности попасть на рейс. В кол-центре предложили перенести дату отправления, но такой вариант вартовчан не устроил.

Пассажирам пришлось оформлять новый перелет. Уже в России они обратились в Utair с просьбой компенсировать стоимость неиспользованных авиабилетов, на что получили отказ. После неудачной попытки добровольного возмещения, путешественники отправились в Роспотребнадзор и суд.