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АТОР: визы стран Шенгенской зоны, Кипра, Румынии и Болгарии станут электронными

В Ассоциации туроператоров России заявили, что визы стран Шенгенской зоны, а также Болгарии, Румынии и Кипра станут электронными. Соответствующая информация размещена на сайте организации.

АТОР: визы стран Шенгенской зоны, Кипра, Румынии и Болгарии станут электронными
© Runews24.ru

При этом в АТОР предупредили, что изменения вступят в силу минимум через семь лет. Отмечается, что соответствующие изменения в получении выездных документов затронут и национальные долгосрочные визы Европейского союза, которые запрашивают для учебы, лечения или воссоединения с семьей.

Согласно информации Ассоциации туроператораторов России, туристы смогут, как и в случае с краткосрочными визами, подать заявление на получение документа онлайн и, вместо бумажной вклейки в паспорт, получить штрихкод.

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