АТОР: визы стран Шенгенской зоны, Кипра, Румынии и Болгарии станут электронными

В Ассоциации туроператоров России заявили, что визы стран Шенгенской зоны, а также Болгарии, Румынии и Кипра станут электронными. Соответствующая информация размещена на сайте организации.

При этом в АТОР предупредили, что изменения вступят в силу минимум через семь лет. Отмечается, что соответствующие изменения в получении выездных документов затронут и национальные долгосрочные визы Европейского союза, которые запрашивают для учебы, лечения или воссоединения с семьей.