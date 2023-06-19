Стало известно о перспективе открытия аэропортов на юге России

«Думаю, аэропорты юга России и "Симферополь" будут открыты после успешного окончания спецоперации, а сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение», — заявил источник.