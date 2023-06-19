Средняя стоимость билетов на поезд и самолет в России выросла на 15%
Средний чек затрат российского туриста на транспорт вырос на 10—15% по сравнению с 2022 годом, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, цены возвращаются на уровень 2019 года, но с некоторым увеличением. При этом подобное соответствует спросу.
«Средний чек на транспортные расходы вышел на 10—15% больше по сравнению с прошлым годом. Цены выросли и на поезд, и на самолет, в том числе из-за динамики», — сообщил Горин.
Ранее «Парламентская газета» писала, что одним из популярных направлений для российских туристов в 2023 году остается Турция. Так, из общего количества в 11 миллионов побывавших в стране туристов из России приехало 1 миллион 153 тысячи человек. Как отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, некоторый спад фиксировался в мае, но уже в конце месяца и начале июня спрос на Турцию у россиян снова стал расти.