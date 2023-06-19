Средняя стоимость билетов на поезд и самолет в России выросла на 15%

Средний чек затрат российского туриста на транспорт вырос на 10—15% по сравнению с 2022 годом, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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По его словам, которые приводит NEWS.ru, цены возвращаются на уровень 2019 года, но с некоторым увеличением. При этом подобное соответствует спросу.

«Средний чек на транспортные расходы вышел на 10—15% больше по сравнению с прошлым годом. Цены выросли и на поезд, и на самолет, в том числе из-за динамики», — сообщил Горин.