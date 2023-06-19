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Пассажирам рассказали о самых аварийных этапах полета

Стюардесса рассказала, что самые аварийные этапы полета — это взлет и посадка. Своим опытом она поделилась с порталом eShores.

Пассажирам рассказали о самых аварийных этапах полета
© Lenta.ru

Бортпроводница по имени Камила (Kamilla) отметила, что пассажиры зря переживают из-за турбулентности. По ее словам, это далеко не самая опасная часть полета. «Ни один самолет еще не разбился из-за турбулентности. Большинство аварий на борту происходят во время взлета и посадки», — добавила она.

Однако, по словам стюардессы, некоторые риски при турбулентности все-таки остаются. «Однажды мой коллега случайно пролил прохладительный напиток на пассажира из-за неожиданной турбулентности. Пришлось отдать ему пижаму экипажа, пока мы чистили и сушили его одежду. Это был довольно забавный инцидент. К счастью, пассажир оказался довольно понимающим!» — вспомнила Камила.

Ранее стюардесса назвала вейп смертельно опасным предметом для путешествия на самолете. По словам бортпроводницы, электронные сигареты состоят из литий-ионных аккумуляторов, которые могут загореться. Из-за одного предмета появится риск крупного пожара на борту, и жизни всех пассажиров будут в опасности, предупредила автор.

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