Россиянам дали полезные советы перед путешествием в Турцию

Турция в этом году традиционно остается одним из самых популярных направлений для путешествий у россиян. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов в беседе с «Парламентской газетой» дал туристам несколько полезных советов перед поездкой.

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«Прежде всего отмечу, что туристам следует правильно оценивать состояние своего здоровья, все-таки Турция — это страна с жарким климатом, в июле и августе столбик термометра может подниматься до 40 градусов и выше. Во всем нужно знать меру и не злоупотреблять теми возможностями, которые предоставляются на турецких курортах», — рассказал Ерхов.

По его словам, подобные «излишества» могут привести к серьезным последствиям. Например, к обострениям хронических заболеваний. Так, в этом году самой частой причиной случаев с летальным исходом среди туристов из России стали сердечно-сосудистые проблемы, уточнил посол.

«Хочется также напомнить нашим туристам, собирающимся на отдых в Турцию, не забывать приобретать медицинские страховки. <...> иногда приходится, и страховка, казалось бы, мелочь, но порою она способна очень здорово помочь», — добавил он.

Дипломат также советует соблюдать обычные меры безопасности, в том числе, на воде. Кроме того, он порекомендовал быть осторожными во время экскурсий. В случае, если в поездке все же случился неприятный инцидент, стоит сразу же предупредить администрацию отеля, турагентство и, если нужно, сотрудников правоохранительных органов и российских консульских работников.