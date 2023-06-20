$83.99+0.3491.80+0.16

Между Бишкеком и Самарой возобновили прямое авиасообщение

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила регулярные рейсы из Самары в Бишкек, а также в обратном направлении. Об этом сообщило ОАО "Международный аэропорт Манас" (МАМ).

Между Бишкеком и Самарой возобновили прямое авиасообщение
© ТАСС

"Российская авиакомпания "Уральские авиалинии"возобновила регулярный рейс по маршруту Самара - Бишкек - Самара", - говорится в сообщении.

Как заверили в МАМ, этот авиарейс будет выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.

В прошлом году авиасообщение по маршруту Самара - Бишкек было приостановлено в связи с низким пассажиропотоком.

Сейчас из трех международных аэропортов Киргизии, которые находятся в городах Бишкек и Ош, а также возле села Тамчи в Иссык-Кульской области республики, можно напрямую вылететь более чем в 20 российских городов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители