Названы самые популярные направления для отдыха с семьей

Перечислены самые популярные направления для отдыха с семьей
Калининградская область заняла 9 место в рейтинге самых популярных направлений для семейного отдыха. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные OneTwoTrip.
На Калининград и область пришлось 3,1% бронирований.
В топе рейтинга Санкт-Петербург (11,5%), следуют Адлер (9,8%), а на третьем месте находится Москва (8,5%).
Места с четвёртого по десятое распределились следующим образом%:
- Эсто-Садок (4,4%),
- Ростов-на-Дону (3,9%),
- Сочи (3,8%),
- Казань (3,7%),
- Анапа (3,5%),
- Калининград (3,1%),
- Владивосток (2,6%).
Аналитики отмечают, что путешественники с детьми часто бронируют апартаменты, гостевые дома, хостелы и трёхзвёздочные гостиницы. В основном, такие семейные каникулы длятся от 1 до 3 дней.
Треть отдыхают 4-7 дней, 15% семей на отпуск выделяют 8-14 дней. 80% всех заказов — путешествия по России.
Список популярных у семей с детьми зарубежных городов возглавляет Стамбул (8,3%). Второе и третье места заняли курорты Абхазии: Гагра с долей 5,5% и Сухум с 4,2%.