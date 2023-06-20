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Перечислены самые популярные направления для отдыха с семьей

Калининградская область заняла 9 место в рейтинге самых популярных направлений для семейного отдыха. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные OneTwoTrip.

Названы самые популярные направления для отдыха с семьей
© Unsplash

На Калининград и область пришлось 3,1% бронирований.

В топе рейтинга Санкт-Петербург (11,5%), следуют Адлер (9,8%), а на третьем месте находится Москва (8,5%).

Места с четвёртого по десятое распределились следующим образом%:

  • Эсто-Садок (4,4%),
  • Ростов-на-Дону (3,9%),
  • Сочи (3,8%),
  • Казань (3,7%),
  • Анапа (3,5%),
  • Калининград (3,1%),
  • Владивосток (2,6%).

Аналитики отмечают, что путешественники с детьми часто бронируют апартаменты, гостевые дома, хостелы и трёхзвёздочные гостиницы. В основном, такие семейные каникулы длятся от 1 до 3 дней.

Треть отдыхают 4-7 дней, 15% семей на отпуск выделяют 8-14 дней. 80% всех заказов — путешествия по России.

Список популярных у семей с детьми зарубежных городов возглавляет Стамбул (8,3%). Второе и третье места заняли курорты Абхазии: Гагра с долей 5,5% и Сухум с 4,2%.

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