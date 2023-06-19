Стюардесса посоветовала туристам в отелях бросать бутылку с водой под кровать
Нидерландская стюардесса рассказала, зачем кидает бутылку с водой под кровать в номере отеля, пишет travel.rambler.ru.
Бутылку надо бросить, чтобы проверить, не находится ли кто-нибудь под кроватью. Если емкость выкатывается с другой стороны кровати, то под ней никого нет.
Стюардесса из Испании описала еще одни лайфхак для определения того, был ли кто-то в комнате.
"Ее идея заключается в том, чтобы поместить табличку с надписью "Не беспокоить" между дверью. При возвращении в номер гости смогут заметить, что табличка упала. Это своеобразный индикатор того, что кто-то посторонний побывал в номере в их отсутствие".
Это нужно для обеспечения безопасности тех, кто часто останавливается в отелях.