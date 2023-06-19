Стюардесса посоветовала туристам в отелях бросать бутылку с водой под кровать

"Ее идея заключается в том, чтобы поместить табличку с надписью "Не беспокоить" между дверью. При возвращении в номер гости смогут заметить, что табличка упала. Это своеобразный индикатор того, что кто-то посторонний побывал в номере в их отсутствие".