В Египте за акулами проследят через спутники

Власти Египта приступают к установке на акул датчиков, чтобы наблюдать за ними с помощью спутников. Министерство окружающей среды страны планирует отслеживать перемещение и поведение морских хищников в Красном море, передает Sky News Arabia. Основная цель – заранее принять меры предосторожности, чтобы защитить отдыхающих на курортах от внезапного нападения.

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Согласно заявлению Мухаммеда Салема, возглавляющего сектор охраны природы министерства, уже закуплено 50 приборов. Они протестированы и настроены на передачу данных о поведении хищников на спутники связи.

Поиск акул начнут сначала в водах у побережья Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Алама. При этом издание не уточняет, как будут находить и отлавливать их для чипирования. И нет гарантий, что под контроль попадут все потенциальные акулы-убийцы – ведь эти рыбы очень мобильны и проплывают тысячи километров.

Чиновник отметил, что в первую очередь приборы слежения получат самки самых опасных видов – тигровых, мако и океанических длиннокрылых акул. Согласно проведенным министерством исследованиям, именно они приплывают к пляжам и нападают на человека. Всего же в Красном море обитает порядка полусотни разных видов акульих рыб.

Общественность также заверили, что при необходимости будет приобретено дополнительное оборудование. Стоимость одного спутникового устройства составляет около 10 тыс. долларов.