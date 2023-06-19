В Египте за акулами проследят через спутники
Власти Египта приступают к установке на акул датчиков, чтобы наблюдать за ними с помощью спутников. Министерство окружающей среды страны планирует отслеживать перемещение и поведение морских хищников в Красном море, передает Sky News Arabia. Основная цель – заранее принять меры предосторожности, чтобы защитить отдыхающих на курортах от внезапного нападения.
Согласно заявлению Мухаммеда Салема, возглавляющего сектор охраны природы министерства, уже закуплено 50 приборов. Они протестированы и настроены на передачу данных о поведении хищников на спутники связи.
Поиск акул начнут сначала в водах у побережья Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Алама. При этом издание не уточняет, как будут находить и отлавливать их для чипирования. И нет гарантий, что под контроль попадут все потенциальные акулы-убийцы – ведь эти рыбы очень мобильны и проплывают тысячи километров.
Чиновник отметил, что в первую очередь приборы слежения получат самки самых опасных видов – тигровых, мако и океанических длиннокрылых акул. Согласно проведенным министерством исследованиям, именно они приплывают к пляжам и нападают на человека. Всего же в Красном море обитает порядка полусотни разных видов акульих рыб.
Общественность также заверили, что при необходимости будет приобретено дополнительное оборудование. Стоимость одного спутникового устройства составляет около 10 тыс. долларов.
Это решение принято после трагедии, разыгравшейся недавно в Хургаде на пляже Dream Beach. Как ранее сообщал «ТурДом», на глазах у туристов акула растерзала молодого россиянина: все произошло очень быстро, и спасатели не успели прийти ему на помощь.