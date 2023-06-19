Перечислены главные суперпроекты туризма в России

Величественная природа и потенциал российских регионов привлекают внимание инвесторов и туристов.

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Вскоре в таких местах, как Анапа, Калининградская область, Байкал, Камчатка и Дагестан, ожидается строительство масштабных туристических проектов, которые привнесут новые возможности и уникальные развлечения для посетителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из самых амбициозных проектов является развитие курорта "Новая Анапа". Планируется строительство санаториев и отелей на 25 тысяч номеров, аквапарков, яхтенной марины, спортивных и развлекательных центров. Кроме того, будут построены не только объекты для туристов, но и инфраструктура для местных жителей, включая школы, детские сады и поликлиники.

В Дагестане в рамках особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер" планируется создание морского курорта, который сможет принять около 350 тысяч туристов в год. На пляжной линии вдоль Махачкалы, Дербента, Каспийска и Избербаша будут построены гостиницы различного уровня комфорта, от бюджетных до люксовых, а также коттеджи, общей вместимостью около 12,5 тысяч мест.

В Калининградской области проект зоны отдыха на 500 гектаров в поселке Янтарный будет реализован в течение пяти лет. Представлены различные концепции, включая возможность создания гостиничных комплексов, вдохновленных дубайскими проектами.