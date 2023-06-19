$83.65-0.3191.63+0.67

Польская туристка пожаловалась на обилие русской речи в турецкой провинции

Жительница Польши Малгожата рассказала в письме для портала Onet, что она пережила культурный шок в турецкой Анталье, услышав обилие русской речи. Район Махмутлар женщина вовсе назвала «маленькой Москвой».

Польская туристка пожаловалась на обилие русской речи в турецкой провинции
© Martin Siepmann/Global Look Press

По ее словам, район усеян надписями на кириллице — на вывесках, рекламных плакатах и тд. Каждая остановка или магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерты российских звезд, при этом объявления опять же написаны на русском языке.

«Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу «dziewuszka», «priwiet», «zdrast» и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю», — поделилась Малгожата.

Также она пожаловалась на то, что не продавец обслужил ее на русском языке несмотря на то, что она полячка и хотела купить футболку с польским футболистом Левандовским.

Позже местный риелтор сказал Малгожате, что «Махмутлар захватили русские». Туристка заявила, что эта фраза «оттолкнет любого поляка» и попыталась найти в городе «более турецкую Аланью».

2
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители