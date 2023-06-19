Польская туристка пожаловалась на обилие русской речи в турецкой провинции

Жительница Польши Малгожата рассказала в письме для портала Onet, что она пережила культурный шок в турецкой Анталье, услышав обилие русской речи. Район Махмутлар женщина вовсе назвала «маленькой Москвой».

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По ее словам, район усеян надписями на кириллице — на вывесках, рекламных плакатах и тд. Каждая остановка или магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерты российских звезд, при этом объявления опять же написаны на русском языке.

«Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу «dziewuszka», «priwiet», «zdrast» и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю», — поделилась Малгожата.

Также она пожаловалась на то, что не продавец обслужил ее на русском языке несмотря на то, что она полячка и хотела купить футболку с польским футболистом Левандовским.