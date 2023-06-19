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На Камчатке в устье реки Халактырки обнаружили кишечную палочку

Кишечная палочка обнаружена в устье реки Халактырки на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.

На Камчатке в устье реки Халактырки обнаружили кишечную палочку
© ТАСС

"После публикаций в СМИ о маслянистой пене на Халактырском пляже были отобраны пробы воды, они показали, что в устье реки Халактырки обнаружена кишечная палочка и энтерококки", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, загрязнение носит локальный характер. Вода небезопасна только в устье реки, где люди не отдыхают. Показатели воды на всем протяжении Халактырского пляжа, где проходит массовый отдых населения, в норме. Для поиска причин загрязнения будут дополнительно отобраны пробы в девяти точках. По итогам исследований будут приняты меры по устранению источника загрязнения.

По информации Минприроды края, в соцсетях было распространено видео, в котором автор жаловался на жжение после контакта с пеной на Халактырском пляже. Специалисты ведомства выезжали на место и брали пробы. Позже в соцсетях было размещено видео, на котором были сняты караси, выбросившиеся на берег океана. По предварительным данным специалистов, в пробах воды (морской и пресной) и рыбы не было обнаружено превышения концентрации опасных веществ.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой этого пляжа является черный вулканический песок. Толщина песчаного слоя достигает 20 метров, длина прибрежной полосы - более 30 километров. Черный вулканический песок на Халактырском пляже богат железом, ванадием, титаном.

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