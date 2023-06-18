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«ТурПром»: туристка из РФ съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации

Россиянка провела отпуск в Крыму и рассказала о ценах на отдых в 2023 году, пишет "Турпром".

Туристка из РФ съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
© Banki.loans

По словам туристки, она совсем не разочарована отдыхом на полуострове. Обстановка в регионе, по ее ощущениям, спокойна я и безопасная. Туристка также отметила доброжелательность местного населения.

Жилье в поселке Новый Свет обошлось ей в 2 000 рублей в сутки. В доме были все удобства, включая интернет и горячую воду. Понравились ей низкие цены на поездки и доступность экскурсионных программ.

Россиянка осталась в восторге от пляжа.

"Что касается пляжа, то и пляж и набережная нас просто поразили. Лежаки под навесами обойдутся в 100 руб. за час или 200 на весь день".

Очень понравилась поездка в Ялту. Она обошлась в 1600 рублей с человека. Экскурсии стоили о т150 рублей с человека.

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