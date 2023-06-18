Стюардесса объяснила, зачем бросать бутылку с водой под кровать в гостиницах

Стюардесса предупредила отдыхающих, что они должны всегда бросать бутылку с водой под кровать при первой регистрации в новом номере отеля.

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Стюардессы проводят свои дни, путешествуя по миру и останавливаясь в гостиничных номерах, поэтому, когда они делятся советами, нам стоит прислушаться.

Стюардесса из Нидерландов Эстер, работающая в авиакомпании KLM, регулярно делится своими секретами в TikTok, и на этот раз она рассказала о необычном лайфхаке для туристов.

Так, нидерландская стюардесса призвала гостей отеля «всегда» бросать бутылку с водой под кровать при первом входе в номер, чтобы «убедиться, что никто не находится под кроватью». Если бутылка выкатилась с другой стороны — значит, все чисто.

Оказывается, Эстер не единственная стюардесса, которая делилась лайфхаками об этом. Деми Бонита из Испании рассказала, что у нее есть хитрый способ проверить, был ли кто-то в вашем гостиничном номере, пока вы отсутствовали.

Она предложила:

«Вложите табличку «Не беспокоить» между дверью, чтобы вы могли заметить, был ли кто-то в вашей комнате. Если она упала, скорее всего, есть о чем беспокоиться», — посоветовала она.