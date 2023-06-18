$83.65-0.3191.63+0.67

Стюардесса объяснила, зачем всегда бросать бутылку с водой под кровать в гостиницах

Стюардесса предупредила отдыхающих, что они должны всегда бросать бутылку с водой под кровать при первой регистрации в новом номере отеля.

Стюардесса объяснила, зачем бросать бутылку с водой под кровать в гостиницах
© Unsplash.com

Стюардессы проводят свои дни, путешествуя по миру и останавливаясь в гостиничных номерах, поэтому, когда они делятся советами, нам стоит прислушаться.

Стюардесса из Нидерландов Эстер, работающая в авиакомпании KLM, регулярно делится своими секретами в TikTok, и на этот раз она рассказала о необычном лайфхаке для туристов.

Так, нидерландская стюардесса призвала гостей отеля «всегда» бросать бутылку с водой под кровать при первом входе в номер, чтобы «убедиться, что никто не находится под кроватью». Если бутылка выкатилась с другой стороны — значит, все чисто.

Оказывается, Эстер не единственная стюардесса, которая делилась лайфхаками об этом. Деми Бонита из Испании рассказала, что у нее есть хитрый способ проверить, был ли кто-то в вашем гостиничном номере, пока вы отсутствовали.

Она предложила:

«Вложите табличку «Не беспокоить» между дверью, чтобы вы могли заметить, был ли кто-то в вашей комнате. Если она упала, скорее всего, есть о чем беспокоиться», — посоветовала она.

5 лайфхаков для постояльцев отелей, о которых знают единицы

Ранее мы писали о том, как вычислить хорошую гостиницу в Египте.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители