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Планирующим поездку в Италию туристкам рассказали, как найти богатого мужа

Путешественницам, которые собираются на отдых в Италию, рассказали, как привлечь внимание богатого мужчины.

Планирующим поездку в Италию туристкам рассказали, как найти богатого мужа
© Слово и Дело

Видеоролик с неочевидным советом опубликовал в соцсети TikTok тревел-блогер Яни Макут. Так, он порекомендовал туристкам чаще проводить время в ресторанах, расположенных на берегу популярных в Италии озер.

По словам блогера, пока девушка ужинает на берегу водоема, к заведению постоянно пришвартовываются состоятельные мужчины на личных яхтах. Обычно они заказывают еду, а затем уплывают.

«Зачем богатым людям стоять в пробках на подъезде к их любимым заведениям, если они могут просто купить лодку и приплыть на ней?» — пошутил путешественник.

Подписчицы Макута остались в восторге от его совета и в комментариях начали обсуждать свои планы на отпуск. Некоторые представительницы прекрасного пола отметили, что озеро Комо действительно подходит для того, чтобы поискать там будущего мужа.

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