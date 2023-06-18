Планирующим поездку в Италию туристкам рассказали, как найти богатого мужа

Путешественницам, которые собираются на отдых в Италию, рассказали, как привлечь внимание богатого мужчины.

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Видеоролик с неочевидным советом опубликовал в соцсети TikTok тревел-блогер Яни Макут. Так, он порекомендовал туристкам чаще проводить время в ресторанах, расположенных на берегу популярных в Италии озер.

По словам блогера, пока девушка ужинает на берегу водоема, к заведению постоянно пришвартовываются состоятельные мужчины на личных яхтах. Обычно они заказывают еду, а затем уплывают.

«Зачем богатым людям стоять в пробках на подъезде к их любимым заведениям, если они могут просто купить лодку и приплыть на ней?» — пошутил путешественник.