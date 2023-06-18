Россиянка рассказала, как в Египте наживаются на туристах

Россиянка рассказала, что в отелях Египта придумали для обмана туристов. Людям предлагают воспользоваться услугой таймшера на хороших условиях, однако позже оказывается, что реальность не соответствует действительности.

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«Вы подписали контракт, вам все нравилось, русские законы здесь не действуют, уезжайте, не тратьте время», – именно так отвечают в Египте недовольным туристам, которые доверились менеджерам и плохо прочитали контракт, сообщила россиянка Мария Загайнова на своем канале Magic Egypt.

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Девушка объяснила, что в отеле Domina Coral Bay, который находится в Шарм-Эль-Шейхе, некая компания D club представила россиянам, казалось бы, выгодные условия таймшера (схема отдыха, при которой человек может использовать определенное имущество в туристическом месте в течение какого-то времени), которые давали возможность проживать у моря 3 недели в году.

Туристам предложили согласиться на таймшер с учетом роскошных условий: свободное время заезда, лучшие номера, дополнительные услуги. За пять лет использования недвижимости на побережье по такой схеме компания запросила 3500 тысячи евро (примерно 321 тысяча рублей), однако сразу же нужно было внести предоплату в размере 30 %.

Многие россияне купились на низкую цену – всего 700 евро в год (64 тысячи рублей), поэтому никто не обратил внимание на то, что организаторы торопят с подписанием договора.

Дополнительные услуги оказались дорогими

На деле оказалось, что все самое важное прописано мелким шрифтом. Оказалось, что в эту сумму не включено питание и другие важные услуги. Например, за уборку номеров нужно будет отдавать еще 400 евро в год, отдельно оплачиваются также аквапарки, спа-центры и яхты. Время заезда в период высокого спроса тоже оказалось ограничено.

Такому раскладу дел туристы оказались не рады, поэтому теперь они думают, как вернуть свои деньги, но только вот обращаться им, как оказалось, некуда.

Расторгнуть договор между сторонами оказалось почти невозможно. Обманутых людей посылают в разные места для решения вопроса, но при этом прямым текстом говорят, что деньги им никто не вернет.