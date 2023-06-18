Россиянка в Египте проинформировала о схеме обмана с проживанием

Россиянка проинформировала соотечественников о схеме обмана с проживанием туристов из РФ, жертвой которой она стала. Об этом сообщает "Турпром".

Россиянка рассказала, что один из отелей Шарм-эль-Шейха предложил россиянам выгодные условия таймшера на проживание у моря на 3 недели в году.

После проведенной презентации представители клуба предложили россиянам вступить в клуб, что в дальнейшем позволит пользоваться определенными привилегиями. Сумма за пять лет использования элитной недвижимости была небольшая - 3’500 евро. Однако сразу необходимо было внести залог в размере 30%. Роскошный отдых за небольшие деньги привлек россиян, которые начали активно вступать в клуб.