Россиянка в Египте проинформировала о схеме обмана с проживанием
Россиянка проинформировала соотечественников о схеме обмана с проживанием туристов из РФ, жертвой которой она стала. Об этом сообщает "Турпром".
Россиянка рассказала, что один из отелей Шарм-эль-Шейха предложил россиянам выгодные условия таймшера на проживание у моря на 3 недели в году.
После проведенной презентации представители клуба предложили россиянам вступить в клуб, что в дальнейшем позволит пользоваться определенными привилегиями. Сумма за пять лет использования элитной недвижимости была небольшая - 3’500 евро. Однако сразу необходимо было внести залог в размере 30%. Роскошный отдых за небольшие деньги привлек россиян, которые начали активно вступать в клуб.
Организаторы торопили с подписанием договора, но российские туристы не обращали на это внимание. В предвкушении элитного отдыха они подписывали договоры, особо не вчитываясь в их положения. Впоследствии оказалось, что все самое важное было прописано мелким шрифтом. Среди скрытых условий значилось, что питание там не включено. Также требовалась дополнительная плата за уборку помещений, использование яхт, спа-центров и аквапарков.