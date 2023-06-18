Спасатель предупредил об опасности употребления алкоголя на пляжах

Алкоголь не только притупляет координацию, расслабляет, нарушает дыхание, но и воздействует на сосуды. Заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал «Парламентской газете», что спиртное — главный фактор, из-за которого люди погибают, купаясь в водоемах.

«Если отдыхаете на пляже, главный совет — не употреблять алкоголь. Ни в коем случае! Человек выпил — его тянет купаться, а по статистике мы видим, что погибает намного больше человек именно в состоянии алкогольного опьянения», — предостерег Щетинин.

А если предстоит отдых на акватории с детьми, Сергей Щетинин настаивает на том, чтобы не выпускать их из виду вообще. Если ребенок плохо плавает, следует надеть на него спасательный жилет или нарукавники, и, тем не менее, даже с «подушкой безопасности» он обязан находиться под четким наблюдением взрослых. В 2022 году не выбрались на берег 348 детей.