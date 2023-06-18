На Волге круизный пароход с туристами сел на мель

В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов», на борту которого находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Судно следовало по Волге маршрутом Казань — Астрахань. Около трех часов ночи 18 июня недалеко от села Черный Яр оно попало на мель. В результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время проводятся мероприятия по снятию теплохода с мели.