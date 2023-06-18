Эксперты назвали популярные семейные туристические направления у россиян

Согласно информации OneTwoTrip, в июле 79,9% заявок на отдых для всей семьи приходится на российские регионы.

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«Известия» со ссылкой на статистику бронирования отелей, которую собрал сервис сообщают, что 11,5% от всех заказов приходится на Санкт-Петербург, еще 9,8% – на Адлер, и 8,5% семей планирует поехать в Москву.

В числе предпочтительных направлений также значатся Эсто-Садок, который получил 4,4%, Ростов-на-Дону – 3,9%, Сочи – 3,8%, Казань – 3,7%. Еще 3,5% намерены отдохнуть в Анапе, 3,1% поедут в Калининград, а 2,6% во Владивосток.

Большинство отдыхающих (41,6%) собираются останавливаться в хостелах, гостевых домах и апартаментах. 30,7% россиян предпочли остановиться на время отпуска в трехзвездочных отелях. 18,7% заявок поступило на размещение в отелях с четырьмя звездами и 4,9% – в пятизвездочных.

Наименьшей популярностью в июле пользуются гостиницы с двумя звездами – 4,1%.