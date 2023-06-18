$83.65-0.3191.63+0.67

Эксперты OneTwoTrip назвали популярные семейные туристические направления у россиян в июле

Согласно информации OneTwoTrip, в июле 79,9% заявок на отдых для всей семьи приходится на российские регионы.

Эксперты назвали популярные семейные туристические направления у россиян
© Unsplash

«Известия» со ссылкой на статистику бронирования отелей, которую собрал сервис сообщают, что 11,5% от всех заказов приходится на Санкт-Петербург, еще 9,8% – на Адлер, и 8,5% семей планирует поехать в Москву.

В числе предпочтительных направлений также значатся Эсто-Садок, который получил 4,4%, Ростов-на-Дону – 3,9%, Сочи – 3,8%, Казань – 3,7%. Еще 3,5% намерены отдохнуть в Анапе, 3,1% поедут в Калининград, а 2,6% во Владивосток.

Большинство отдыхающих (41,6%) собираются останавливаться в хостелах, гостевых домах и апартаментах. 30,7% россиян предпочли остановиться на время отпуска в трехзвездочных отелях. 18,7% заявок поступило на размещение в отелях с четырьмя звездами и 4,9% – в пятизвездочных.

Наименьшей популярностью в июле пользуются гостиницы с двумя звездами – 4,1%.

В числе зарубежных городов, где граждане России планируют провести отдых с семьей, значатся Стамбул, Гагра, Сухум, Ереван, Неаполь, Пицунда, Дубай, Рим, Милан, Анталья. Как и в случае с направлениями внутри России, отдыхающие предпочли остановиться в объектах размещения без звезд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители