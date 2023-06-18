На озере Иссык-Куль туристам предложили отдых без разврата и алкоголя

Недавняя публикация о дресс-коде для туристов в Дагестане в соответствии с рекомендациями Минтуризма этой республики вызвала большой отклик у наших читателей. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» оставили около 350 комментариев. Редакция выяснила, что жесткие правила есть и в одном из пансионатов на озере Иссык-Куль в Киргизии, куда в последнее время тоже растет турпоток.

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Halal Resort İssyk Kul в селе Чок-Тал позиционирует себя как центр отдыха с соблюдением основ шариата. На своей страничке в соцсетях объект размещения сообщает, что там «можно расслабиться и почувствовать себя в полном комфорте, не переживая о том, где найти халал еду, как сходить на пляж, и просто не видеть пьяно разгуливающих полуодетых отдыхающих рядом».

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На территории свободной от «музыки, разврата и алкоголя» в любых проявлениях также существуют и другие строгие правила. К примеру, даже на пляже женщина может позволить себе иметь открытыми лишь овал лица, кисти рук и ступни ног. Для мужчин есть послабление: правила гласят, что прикрывать необходимо часть тела – от пупка до колен включительно.

Для пляжного отдыха созданы раздельные зоны: семейная, мужская и женская, где запрещены фото- и видеосъемки. Среди ограничений на курорте – любая музыка и песни с использованием музыкальных инструментов.

При этом в селе Чок-Тал, кроме центра отдыха Halal Resort, есть гостевые дома и отели с минимальными требованиями к отдыхающим. Пансионат «Солнышко», в частности, предлагает свои развлечения для всех отдыхающих, не упоминая, кто и в чем должен быть одет при прогулках на территории, катании на «банане» или на дискотеке. В Club Hotel Royal Beach напомнили лишь о запрете курения. А в апартаменты пансионата «Витязь» в дополнение к этому, нельзя приехать со своим четвероногим другом.

Россияне нередко выбирают отдых на Иссык-Куле, совмещенный с лечебными процедурами. Например, туры в известные еще со времен СССР санатории «Голубой Иссык-Куль» и «Чолпон-Ата» предлагает несколько туроператоров. Как ранее сообщал «ТурДом», недельный отдых на двоих стоит около 100 тыс. руб. с перелетом, проживанием, страховкой.

Чаще всего туристы из России прилетают прямыми рейсами в аэропорт Тамчи. На летний сезон полетные программы уже сформированы у авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7 Airlines. В расписании стоят рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

В ближайшей перспективе авиагавань на Иссык-Куле будет принимать до 11 рейсов из России», – уверен Данила Ибраев, глава Союза промышленников и предпринимателей Киргизии. Такие планы, по сообщению ТАСС, были озвучены 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме.