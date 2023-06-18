Испания стала туристическим раем для россиян
Жители РФ находят варианты для отдыха на еврокурортах, несмотря на санкции ЕС. Так, Испания стала настоящим раем для туристов из РФ, пишет "Турпром".
Испания и раньше сильно привлекала россиян. К примеру, в 2019 году из общего числа 4.1 млн заявок от граждан РФ Испания получили свыше 500 000 заявлений на получение шенгена. В 2022 году Евросоюз аннулировал соглашение об упрощении визового режима с РФ и поднял сумму сбора, но желающих отдыхать в Европе все равно много.
Испанские власти выдают больше всего шенгенских виз в РФ.
"В 2022 году четверть всех выданных российским гражданам документов, пришлась именно на это южноевропейское государство: 154 450 виз из 603.955".
Оптимальными путями для получения шенгена остаются Венгрия, Италия, Греция.