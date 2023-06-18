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Испания стала туристическим раем для россиян

Жители РФ находят варианты для отдыха на еврокурортах, несмотря на санкции ЕС. Так, Испания стала настоящим раем для туристов из РФ, пишет "Турпром".

Испания стала туристическим раем для россиян
© Banki.loans

Испания и раньше сильно привлекала россиян. К примеру, в 2019 году из общего числа 4.1 млн заявок от граждан РФ Испания получили свыше 500 000 заявлений на получение шенгена. В 2022 году Евросоюз аннулировал соглашение об упрощении визового режима с РФ и поднял сумму сбора, но желающих отдыхать в Европе все равно много.

Испанские власти выдают больше всего шенгенских виз в РФ.

"В 2022 году четверть всех выданных российским гражданам документов, пришлась именно на это южноевропейское государство: 154 450 виз из 603.955".

Оптимальными путями для получения шенгена остаются Венгрия, Италия, Греция.

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