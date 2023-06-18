Посол России назвал объем авиасообщения с Турцией оптимальным

Количество рейсов между Россией и Турцией отвечает спросу, в случае возникновения дисбаланса рынок выправит ситуацию и появятся новые рейсы. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил посол России в Турции Алексей Ерхов .

«Насчет количества рейсов, насколько мне известно, по оценкам тех же туроператоров, объемы авиапредложений на данном этапе в целом адекватны существующему пассажиропотоку, — отметил он. — Если здесь наметится какой-то дисбаланс, то опять же рынок выправит ситуацию, и новые рейсы обязательно появятся».

Посол также обратил внимание, что на спрос путевок прямое влияние оказывает их стоимость. По его словам, в этом году российские туроператоры «фиксируют рост цен на туристические путевки». «Кто-то даже называл это основной причиной некоторого падения на этапе раннего бронирования, — продолжил посол. — Но это рынок, здесь бывают «качели»: слишком «задрали» цены — получили падение спроса, снизили расценки — народ поехал. Диалектика!»