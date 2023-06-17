Чернышенко: туризм в России планируют развивать с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Речь идёт об онлайн-консьержах, или ботах-туроператорах, которые будут подбирать путешественникам индивидуальные туры.

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Как ИИ поможет развивать туризм

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По словам Чернышенко, 70% современной молодёжи предпочитает искусственный интеллект личному общению. Они и станут основными посетителями агрегаторов, которые будут моделировать чат-боты.

Это будут онлайн-биржи, на которых цены будут меняться онлайн по справедливым механизмам работы. Гостиницы будут демпинговать или повышать расценки в зависимости от спроса.

Искать лучшие решения под конкретного туриста будут онлайн-консьержи. Они станут выдавать предложения в соответствии с моделями поведения путешественника на основе его цифровых следов. В таких индивидуальных турах будут учтены тысячи нюансов.

А если во время путешествия что-то пойдёт не по плану (например, поменялась погода), онлайн-консьержи оперативно предложат другие варианты отдыха. Так что туристу не придётся тратить на это своё время, рассказал Чернышенко.

Такие рекомендательные системы помогут развитию туризма, уверен вице-премьер. Со временем у путешественников появится к таким сервисам вкус и привычка, добавил он.

Чем поможет государство

Государство в этой схеме будет агрегатором агрегаторов, объяснил Чернышенко. Оно предоставит один из главных инструментов — доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании.

Ключевой барьер сегодня — отсутствие механизма обмена данными, который бы позволял компаниям создавать кроссплатформенные решения в туризме, пояснил вице-премьер.

«Задача государства — отрегулировать рынок так, чтобы эти данные были доступны агрегаторам. А дальше бизнес сам все сделает. Мы совместно с предпринимателями в ближайшее время проработаем механизм сбора таких данных в туризме», — поделился планами Чернышенко.

О ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). 26 по счёту ПМЭФ проходит 14–17 июня 2023 года. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

На площадке форума встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают сотни участников. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.

Форум имеет практическую направленность. С 2010 года в рамках ПМЭФ было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму более $600 млрд. В 2022 году на ПМЭФ было подписано 695 соглашений на общую сумму 5,6 трлн рублей.