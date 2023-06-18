$83.65-0.3191.63+0.67

Туристам из РФ в отелях Турции продлят время «громких» вечеринок

Российским туристам теперь нечего беспокоиться, отправляясь на отдых в Турцию. Это, в первую очередь, касается тех, кто любит развлечься в ночных клубах и на вечеринках, пишет «Турпром».

Туристам из РФ в отелях Турции продлят время «громких» вечеринок
© Banki.loans

По данным турецкой прессы, снимаются ограничения на громкое прослушивание музыки, которое было установлено в период пандемии. Нельзя было шуметь после 24:00. Сейчас вводится продление до 01:00. При этом слушать музыку громко в ночное время суток можно будет в специально отведенных местах.

Позже ожидается снять и такое ограничение. Президент ALTID Бурхан Сили лично обсудил этот вопрос с министром культуры и туризма. Эксперт уверен, что в скором времени время «громкого» отдыха продлят до 03:00.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители