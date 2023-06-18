Туристам из РФ в отелях Турции продлят время «громких» вечеринок

Российским туристам теперь нечего беспокоиться, отправляясь на отдых в Турцию. Это, в первую очередь, касается тех, кто любит развлечься в ночных клубах и на вечеринках, пишет «Турпром».

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По данным турецкой прессы, снимаются ограничения на громкое прослушивание музыки, которое было установлено в период пандемии. Нельзя было шуметь после 24:00. Сейчас вводится продление до 01:00. При этом слушать музыку громко в ночное время суток можно будет в специально отведенных местах.