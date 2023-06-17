Российский турист удивился отношению поляков к пожилым
Российский турист, проживающий в Польше, остался крайне удивлен одной черте местных жителей – трепетному отношению к пожилым людям. Такой вывод сделал блогер «ГДЕ НАМ ЖИТЬ» в своем канале в «Дзен».
«За то время, что мы прожили в Польше, успели повидать всякого, однако, особенно хочется отметить их отношение к пенсионерам, потому что оно действительно сильно нас удивило», – написал автор публикации.
Россиян удивлен, что пенсионерам в Польше всегда уступают место в общественном транспорте, а также наблюдал сцены доброты, которые казались редкостью в реальной жизни.
Он связывает это отношение с высокой религиозностью поляков и традицией семейного сосуществования, где мнение старшего поколения продолжает играть важную роль.
Помимо этого, турист заметил наличие грубости и негативного отношения к россиянам среди местного населения.