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Российский турист удивился отношению поляков к пожилым

Российский турист, проживающий в Польше, остался крайне удивлен одной черте местных жителей – трепетному отношению к пожилым людям. Такой вывод сделал блогер «ГДЕ НАМ ЖИТЬ» в своем канале в «Дзен».

Российский турист удивился отношению поляков к пожилым
© РИА "ФедералПресс"

«За то время, что мы прожили в Польше, успели повидать всякого, однако, особенно хочется отметить их отношение к пенсионерам, потому что оно действительно сильно нас удивило», – написал автор публикации.

Россиян удивлен, что пенсионерам в Польше всегда уступают место в общественном транспорте, а также наблюдал сцены доброты, которые казались редкостью в реальной жизни.

Он связывает это отношение с высокой религиозностью поляков и традицией семейного сосуществования, где мнение старшего поколения продолжает играть важную роль.

Помимо этого, турист заметил наличие грубости и негативного отношения к россиянам среди местного населения.

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