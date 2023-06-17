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Знаменитая деревня в Швейцарии вводит налог на селфи для туристов

Жители деревни Изельтвальд на побережье Бильского озера хотят начать брать с туристов "налог на селфи", пишет "Турпром".

Деревня в Швейцарии вводит налог на селфи для туристов
© Banki.loans

Они даже поставили соответствующий турникет. Главным образом сюда приезжают корейцы.

"Паломничество" началось после выхода южнокорейского телесериала "Аварийная посадка любви" с Netflix. Одну из сцен сняли как раз в Изельтвальде.

В результате южнокорейские туристы повалили на знаменитый пирс с видом на озеро, где шли съемки. Каждый день в деревню приезжает не менее 20 автобусов. В деревушке с населением в 400 человек это стало катастрофой.

При этом корейцы здесь лишь шумят и фотографируются - в итоге никаких денег деревня не получает.

"Деревня приняла решение установить турникет у входа на популярный пирс. Посетители, желающие сделать селфи, должны будут заплатить сбор в размере 5 швейцарских франков или 5,16 евро".

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