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Поселок Шерегеш может стать городом в сентябре 2023 года

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что курортный поселок Шерегеш может получить статус города в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Поселок Шерегеш может стать городом в сентябре 2023 года
© Газета.Ru

По словам Цивилева, Шерегеш сменит статус до начала горнолыжного сезона.

"Скоро Шерегеш станет не поселком, а городом, в сентябре", - отметил глава Кемеровской области.

Цивилев добавил, что сейчас Шерегеш застраивается по единому плану. В центре населенного пункта власти планируют построить железнодорожный и автомобильный вокзалы, а также новое современное жилье.

Городское пространство будет учитывать национальный колорит Горной Шории.

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