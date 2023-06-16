$83.65-0.3191.63+0.67

Россияне устремились в Таиланд за ритуалом для привлечения богатства

Не только морем и солнцем привлекает Таиланд туристов из-за границы. В Азии очень популярен так называемый ритуальный туризм. И россияне устремились на тайский остров, чтобы тоже привлечь удачу и богатство.

Россияне устремились в Таиланд на ритуал для привлечения богатства
© runews24.ru

Местные туристы и заграничные гости, в том числе и россияне стекаются на остров Кхам Чанод Ван Накин в Удонтхани, где на специальной площадке проходят обряды на привлечение удачи, а также ритуалы, которые помогают узнать выигрышные цифры перед лотереей.

Примечательно, что иностранцам не возбраняется также зажигать свечи и участвовать в действе.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители