Россияне устремились в Таиланд на ритуал для привлечения богатства

Не только морем и солнцем привлекает Таиланд туристов из-за границы. В Азии очень популярен так называемый ритуальный туризм. И россияне устремились на тайский остров, чтобы тоже привлечь удачу и богатство.

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Местные туристы и заграничные гости, в том числе и россияне стекаются на остров Кхам Чанод Ван Накин в Удонтхани, где на специальной площадке проходят обряды на привлечение удачи, а также ритуалы, которые помогают узнать выигрышные цифры перед лотереей.