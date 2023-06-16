Россияне рассказали, сколько готовы потратить на идеальный отпуск

Жители России считают, что идеальный отпуск стоит 242 тысячи рублей за человека. Это выяснили сервисы "Работа.ру" и "ЮMoney". Исследование поступило в распоряжение "Известий".

Под идеальным отпуском почти половина респондентов понимает посещение новых городов, двум пятым важно отдохнуть на пляже. Чуть меньше трети предпочитают уезжать в лес.

Наименее популярен активный отдых — как зимой, так и летом. По 6% опрошенных отдают предпочтение лыжам и сноуборду, серфингу, сноркелингу. Столько же респондентов хотели бы посетить "звездные" курорты, а на два процента меньше — отправиться в шопинг-тур.