Россияне рассказали, сколько готовы потратить на идеальный отпуск
Жители России считают, что идеальный отпуск стоит 242 тысячи рублей за человека. Это выяснили сервисы "Работа.ру" и "ЮMoney". Исследование поступило в распоряжение "Известий".
Под идеальным отпуском почти половина респондентов понимает посещение новых городов, двум пятым важно отдохнуть на пляже. Чуть меньше трети предпочитают уезжать в лес.
Наименее популярен активный отдых — как зимой, так и летом. По 6% опрошенных отдают предпочтение лыжам и сноуборду, серфингу, сноркелингу. Столько же респондентов хотели бы посетить "звездные" курорты, а на два процента меньше — отправиться в шопинг-тур.
В среднем за две недели идеального отпуска большинство респондентов готовы потратить 242 тысячи рублей на человека, причем женщинам требуется больше денег, чем мужчинам. Средняя сумма, которую назвали женщины, — 251190 рублей. Мужчинам, согласно их ответам, в среднем нужно почти на 24 тысячи рублей меньше.