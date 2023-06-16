Пилот рассказал о частых нештатных ситуациях на борту самолета

«Бывали в истории ситуации, когда вырывались огромные части верхнего фюзеляжа. В основном нештатные ситуации происходят во время полетов с сильной турбулентностью или во время грозы, когда молнии сверкают около иллюминатора. Дебоши связаны в основном с алкоголем», — сказал он.