Турист из РФ сообщил, что цены в Турции оторвались от реальности

Российский турист, посетивший Стамбул, выразил свое удивление по поводу высоких цен в турецких кафе, отмечая значительное повышение стоимости жизни и питания в стране, сообщает "Турпром".

© Unsplash

Он подчеркнул, что цены в Турции стали несоответствующими реальности, и дешевого отдыха там больше нет. Подобные отзывы о росте цен появляются не только у отдельных путешественников, но и у большинства российских и европейских туристов.

Примеры цен в кафе и ресторанах в Турции говорят сами за себя. Например, жареная курица может стоить около 800 российских рублей за порцию весом 180-200 грамм, которой хватит только на одного человека. 180-200 грамм кебаба может обойтись в 960 рублей. Такие цены становятся нереальными и превышают возможности обычных туристов, которые ранее массово посещали Турцию.

В Интернете можно найти множество отзывов, свидетельствующих о том, что цены в Турции стали сравнимыми со стоимостью отдыха на Мальдивах. Номер в обычном отеле в Трабзоне может стоить около 3 950 рублей за ночь. В то же время за ту же цену можно получить роскошные номера в пятизвездочных отелях в Дубае или Баку. Высокие цены вызывают недовольство не только у русских туристов, но и у гостей из других стран.