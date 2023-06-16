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Флеболог Пасов дал рекомендации для путешественников с опасной болезнью вен

Если у человека проблемы с венами, путешествия ему не противопоказаны. Уменьшить риск тромбоза поможет ряд правил. Их порталу News.ru перечислил флеболог Виктор Пасов.

По словам специалиста, важно пить воду, больше двигаться, использовать компрессионное белье и ответственно относиться к приему лекарств, которые назначил лечащий врач. Выполнение этих правил поможет тем, кто хочет путешествовать при тромбозе вен.

Достаточное количество воды, по мнению Пасова, — примерно два литра. В самолете стоит много ходить по салону, вместо того чтобы сидеть весь полет.

Флеболог Пасов связал онкологию, переломы и генетику с высоким риском развития тромбоза

Ранее "Рамблер" рассказывал, как по внешнему виду распознать тромб.

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